أســــــرة
ضعاف المناعة مهددون بالإنعاش
الدكتور بلمو قال إن الأطفال والشيوخ والحوامل أكثر تعرضا للإصابة قال الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن الأنفلوانزا الموسمية، تصيب فئات كثيرة، غير أن أعراضها تكون بسيطة ولا تحتاج علاجا بالنسبة إلى ذوي المناعة القوية، محذرا ضعاف المناعة من الإصابة لأن الأعراض تكون حادة أحيانا، ويمكن أنأكمل القراءة »
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