وطنية
الأعلاف سبب أزمة الحليب واللحوم
خفضت الإنتاج بـ 50 في المائة ونتج عنها إجهاض الأبقار ومرضها في وقت تستعد فيه وزارة الفلاحة لتوزيع دفعة جديدة من الأعلاف على الفلاحين من منتجي اللحوم الحمراء والحليب، تمرد الفلاحون على جودة الأعلاف المدعمة من قبل الدولة، بعد أن سببت لهم خسائر فادحة، إذ أدت إلىأكمل القراءة »
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