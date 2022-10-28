وطنية
الأساتذة الباحثون يرفضون الزيادة في الأجور
في وقت تحولت فيه الزيادات في أجور الأساتذة الباحثين (3 آلاف درهم) إلى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقارنتها بتلك التي تسربت من اجتماعات الحوار الاجتماعي بين النقابات المركزية والحكومة، والمحددة في 25 درهما، قرر جزء من الأساتذة الباحثين تنظيم وقفات احتجاجية، أمام وزارة التعليم العالي،أكمل القراءة »
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