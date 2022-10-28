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وطنية

الأساتذة‭ ‬الباحثون‭ ‬يرفضون‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬

منذ 9 ثواني
في‭ ‬وقت‭ ‬تحولت‭ ‬فيه‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬أجور‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين‭ (‬3‭ ‬آلاف‭ ‬درهم‭) ‬إلى‭ ‬نكتة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بسبب‭ ‬مقارنتها‭ ‬بتلك‭ ‬التي‭ ‬تسربت‭ ‬من‭  ‬اجتماعات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬المركزية‭ ‬والحكومة،‭ ‬والمحددة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬درهما،‭ ‬قرر‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين‭ ‬تنظيم‭ ‬وقفات‭ ‬احتجاجية،‭ ‬أمام‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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