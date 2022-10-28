حوادث
23 متهما في عصابة للاتجار بالبشر
حجز 125 محركا بحريا و8 زوارق وسيارات بأرقام مزورة وأجهزة تحديد المواقع تجري عناصر الشرطة القضائية التابعة للناظور، أبحاثا مع 23 متهما، يشتبه في انتمائهم إلى عصابة دولية للاتجار بالبشر، ضمنهم مغاربة وأربعة أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء، أوقفوا أول أمس (الأربعاء) في عملية أمنية استندتأكمل القراءة »
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