اذاعة وتلفزيون
“نهار العرس” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “نهار العرس”. ويجمع “نهار العرس”، وهو من إخراج سعيد الناصري، فكاهيين ومؤثرين، إذ يجسد عبد الإله رشيد، دور البطولة، إلى جانب الممثلة نسرين الراضي، بمشاركة رشيد رفيق وسيمو السدراتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا