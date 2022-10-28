أســــــرة
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< الأنفلونزا هي عبارة عن التهاب في الرئتين نتيجة الإصابة بفيروس، وهو مرض معد، ينتقل عن طريق رذاذ السعال، والعطس، أو نتيجة استخدام أدوات الشخص المصاب، وتنتج عن الإصابة بعدوى الفيروس المسبب. < تستمر أعراض الأنفلونزا الموسمية لمدة يومين إلى سبعة أيام، ثم تبدأ الأعراض وحالة التعبأكمل القراءة »
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