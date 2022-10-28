مجتمع
إسطنبول… حلم وردي يتحول إلى كابوس
تراجع قيمة الليرة أربك مغاربة بعضهم وجد عملا وآخرون يتسولون لا يمكن أن تصل إسطنبول، وأن تبدأ في اكتشاف شوارعها الجميلة، دون أن تلاحظ حضورا بارزا لشباب مغربي، سافر إلى تركيا، للبحث عن لقمة العيش. من ساحة تقسيم الشهيرة إلى الطرف الآسيوي والأسواق الشهيرة، على غرار “البزارأكمل القراءة »
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