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“مائة عام من العزلة” في “نتفليكس”
عرضت منصة “نتفليكس” العالمية أول إعلان تشويقي لسلسلة “مائة عام من العزلة” المأخوذة عن رواية بالاسم نفسه للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. وقالت “نتفليكس” إنها كشفت عن اللقطات الأولى من المسلسل المرتقب “إحياء للذكرى الأربعين لفوز ماركيز بجائزة نوبل للأداب”، دون تحديد موعد عرضه أو تقديم مزيدأكمل القراءة »
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