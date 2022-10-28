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الصباح الفني

قالوا

منذ 37 ثانية
الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬حياتك‭ ‬شخص‭ ‬تذهب‭ ‬إليه،‭ ‬حينما‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬أين‭ ‬تذهب‭…‬إنه‭ ‬الصديق‭ ‬الذي‭ ‬يحتويك‭ ‬من‭ ‬اذى‭ ‬الدنيا‭ ‬وأذى‭ ‬الحبيب‭”.‬ راوية كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬هراندي‭ (‬راوية‭) ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تزيد‭ ‬قناعتي‭أكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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