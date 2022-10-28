الصباح الفني
قالوا
الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “يجب أن يكون في حياتك شخص تذهب إليه، حينما لا تعلم أين تذهب…إنه الصديق الذي يحتويك من اذى الدنيا وأذى الحبيب”. راوية كتبت الممثلة فاطمة هراندي (راوية) تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “كل يوم تزيد قناعتيأكمل القراءة »
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