الصباح الفني
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وفاة الرجل الأكثر قذارة في العالم توفي رجل إيراني كان يعرف بـ”الأكثر قذارة في العالم” لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء الماضي. ورحل الرجل المدعو “عمو حاجي” الذي لم يستحمم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد الماضي، في قريةأكمل القراءة »
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