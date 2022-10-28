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الصباح الفني

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منذ 17 دقيقة
وفاة‭ ‬الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬قذارة‭ ‬في‭ ‬العالم توفي‭ ‬رجل‭ ‬إيراني‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭”‬الأكثر‭ ‬قذارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬الاستحمام‭ ‬لعقود،‭ ‬عن‭ ‬94‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬ورحل‭ ‬الرجل‭ ‬المدعو‭ “‬عمو‭ ‬حاجي‭” ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستحمم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬قرية‭أكمل القراءة »

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منذ 17 دقيقة


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