وطنية
محاكم بدون عدول
اختار العدول نهج التصعيد للرد على ما تضمنه قانون المالية لـ 2023، بشأن منعهم من توثيق السكن الرئيسي المدعم من قبل الدولة، عبر خوض إضرابات عن العمل على مرحلتين الأولى انطلقت أمس (الخميس)، ويستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري، والثانية ابتداء من الأربعاء المقبل لمدة أربعة أيام، معأكمل القراءة »
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