وطنية
مواكبة الاستثمار مقابل التوقيع على الاتفاقية الجماعية
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب الحكومة بقطع “الدعم” على الرافضين لها دشنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حملة وطنية للتعبئة من أجل التحسيس بالأوضاع المزرية التي يعيشها جل العاملين بالقطاع، بسبب تنصل بعض أرباب المقاولات الصحفية من احترام بنود الاتفاقية الجماعية الحالية، ورفض مشروع الاتفاقية الجديد، الذي يتضمنأكمل القراءة »
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