الصباح الفني
دياب تغني مغربي
انضمت المغنية اللبنانية مايا دياب، إلى قائمة الفنانين العرب الذين اختاروا إضافة أغنية مغربية، إلى رصيدهم الفني، وقالت إن أحدث أغنياتها تحمل عنوان “ديالي” صورتها على طريقة فيديو كليب، اختارت أن تكون مغربية. وشرعت دياب، منذ مدة، في الترويج لأغنيتها المغربية الأولى في مسيرتها الفنية، من خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا