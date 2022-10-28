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الصباح الفني

دياب‭ ‬تغني‭ ‬مغربي

منذ 17 ثانية
انضمت‭ ‬المغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬مايا‭ ‬دياب،‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬إضافة‭ ‬أغنية‭ ‬مغربية،‭ ‬إلى‭ ‬رصيدهم‭ ‬الفني،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬أحدث‭ ‬أغنياتها‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ديالي‭” ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مغربية‭.‬ وشرعت‭ ‬دياب،‭ ‬منذ‭ ‬مدة،‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لأغنيتها‭ ‬المغربية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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