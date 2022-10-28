الرياضة
رسالة رياضية: الخبرة الأجنبية!
الاحتجاج على حكم لم يدر مباراة في البطولة الوطنية لكرة القدم بالشكل المطلوب، حق مشروع، إذا كان بهدف المساهمة في تطوير التحكيم الوطني، لكن رفع السقف إلى المطالبة بتحكيم أجنبي لقيادة المباريات، يعتبر تشكيكا في مصداقية سنوات من تكوين الحكام المغاربة، بل ويضرب ثقتهم في أنفسهم وصورةأكمل القراءة »
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