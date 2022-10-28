اذاعة وتلفزيون
معن و”راح لبعيد”
بدأت الفنانة نبيلة معن في الترويج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “راح لبعيد”، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت معن عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أن جمهورها سيكون على موعد مع اكتشاف عملها الغنائي الجديد يوم تاسع وعشرين أكتوبر الجاري. وأصدرت معن في 2008 أول ألبومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا