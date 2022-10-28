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اذاعة وتلفزيون

معن و”راح لبعيد”

منذ 32 ثانية
بدأت الفنانة نبيلة معن في الترويج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “راح لبعيد”، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت معن عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أن جمهورها سيكون على موعد مع اكتشاف عملها الغنائي الجديد يوم تاسع وعشرين أكتوبر الجاري. وأصدرت معن في 2008 أول ألبومأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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