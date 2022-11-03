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أســــــرة

قلق‭ ‬الأطفال‭… ‬حرمان‭ ‬من‭ ‬المتعة

منذ دقيقتين
صعوبة‭ ‬التنفس‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬القلق‭          (‬خاص‭)‬
من‭ ‬المهم‭ ‬تعليمهم‭ ‬طريقة‭ ‬الاستجابة‭ ‬السليمة‭ ‬للنوبات يسيطر‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحرمهم‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬من‭ ‬لحظات‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬تغيير‭ ‬شخصية‭ ‬الطفل‭.‬ ويعتبر‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬يصيبه‭ ‬الخوف‭ ‬أو‭ ‬الرهاب‭ ‬عند‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الحضانة‭ ‬مثلا،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬خوف‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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