أســــــرة
قلق الأطفال… حرمان من المتعة
من المهم تعليمهم طريقة الاستجابة السليمة للنوبات يسيطر القلق على الكثير من الأطفال، وهو ما يحرمهم من الاستمتاع من لحظات مرحلة الطفولة، وقد يصل الأمر إلى حد تغيير شخصية الطفل. ويعتبر الخبراء أن الطفل قد يصيبه الخوف أو الرهاب عند الذهاب إلى الحضانة مثلا، أو بسبب خوفأكمل القراءة »
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