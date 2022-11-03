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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
أطول‭ ‬قطار‭ ‬ركاب‭ ‬في‭ ‬العالم سجلت‭ ‬شركة‭ ‬سكك‭ ‬حديدية‭ ‬سويسرية‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬لأطول‭ ‬قطار‭ ‬ركاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المسارات‭ ‬عبر‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ “‬ريتيان‭” ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬سيرت‭ ‬قطارا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬ألبولا‭ ‬برنينا‭ ‬إلى‭ ‬برغون‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬9‭ ‬كيلومتر‭ ‬ويضم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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