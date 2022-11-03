الصباح الفني
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أطول قطار ركاب في العالم سجلت شركة سكك حديدية سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة على أحد المسارات عبر جبال الألب. وذكرت وكالات أنباء أن شركة “ريتيان” للسكك الحديدية سيرت قطارا على طول مسار ألبولا برنينا إلى برغون يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضمأكمل القراءة »
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