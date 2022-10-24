أخبار 24/24
لقطات
بعض الناس مغناطيس للبعوض خلصت دراسة جديدة إلى أن بعض الناس هم بالفعل جاذبون للبعوض أو أشبه ب”المغناطيس” له، مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للدغات هذه الحشرة المزعجة. ووجد الباحثون في الدراسة، التي نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيلها، أن أكثر الناس جذبا للبعوض ينتجون كميات منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا