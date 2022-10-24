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منذ 4 دقائق
بعض‭ ‬الناس‭ ‬مغناطيس‭ ‬للبعوض خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬هم‭ ‬بالفعل‭ ‬جاذبون‭ ‬للبعوض‭ ‬أو‭ ‬أشبه‭ ‬ب‭”‬المغناطيس‭” ‬له،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬عرضة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬للدغات‭ ‬هذه‭ ‬الحشرة‭ ‬المزعجة‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ “‬الغارديان‭” ‬البريطانية‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الناس‭ ‬جذبا‭ ‬للبعوض‭ ‬ينتجون‭ ‬كميات‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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