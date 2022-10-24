الرياضة
هل تتآمر الجزائر مع تونس لإقصاء الأشبال؟
بعثة المنتخب الوطني حذرت من المؤامرة والمباراتان في توقيت واحد يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره الليبي، اليوم (الاثنين)، على أرضية ملعب السويس، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، التي تحتضنها مصر السنة المقبلة. ويتأهل المنتخب الوطنيأكمل القراءة »
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