الرياضة
ترقب بسبب إصابة داري
بريست أكد أنه أصيب في الركبة وعودة الياميق تطمئن الركراكي انضم أشرف داري، الدولي المغربي والمحترف ببريست الفرنسي، إلى لائحة مصابي المنتخب الوطني، بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام كليرمون فوت، أمس (الأحد)، لحساب الدورة 12 من منافسات الدوري الفرنسي. وأعلن بريست في بلاغ أن داري غابأكمل القراءة »
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