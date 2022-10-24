الرياضة
آسفي يمهد لـ “طاس”
المنخرطون يطالبون بالتصعيد بشأن البنزرتي واجتماع طارئ مرتقب أفاد مصدر موثوق أن احتكام المكتب المسير لأولمبيك آسفي إلى محكمة التحكيم الرياضية بالرباط في نزاعه مع الرجاء الرياضي ومدربه التونسي فوزي البنزرتي، ليس سوى مسطرة من مساطر التقاضي، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “طاس”.أكمل القراءة »
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