الأولى
غالي والطريق الملغوم نحو المؤتمر القنبلة
مقترحات التخلص من الوجوه القديمة تحمل بصمات المخابرات الجزائرية بقلم: الفاضل الرقيبي بعدما استهلك إبراهيم غالي كل أوراقه الداخلية، التي حاول عبرها جمع شتات هياكله حوله، لتلميع صورة قيادة شاخت دون أن تجد لنفسها مشروعية لدى سكان مخيمات تندوف، ها هو الرجل يهرول للخارج، مرة أخرى، هرباأكمل القراءة »
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