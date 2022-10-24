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غالي والطريق الملغوم نحو المؤتمر القنبلة

منذ 13 دقيقة
Western Sahara's "Polisario front" independence movement leader Brahim Ghali (C-L) attends the opening session of the eighth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Tunisia's capital Tunis on August 27, 2022. - Japan opened the Africa investment conference seeking to counter the influence of rival China which has steadily grown its economic imprint on the continent. It takes place amid a "complex" international environment caused by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Some 30 heads of state and government are expected to attend the event at a time when the import-dependent North African nation is grappling with a deepening economic malaise. (Photo by FETHI BELAID / POOL / AFP)
مقترحات التخلص من الوجوه القديمة تحمل بصمات المخابرات الجزائرية بقلم: الفاضل الرقيبي بعدما استهلك إبراهيم غالي كل أوراقه الداخلية، التي حاول عبرها جمع شتات هياكله حوله، لتلميع صورة قيادة شاخت دون أن تجد لنفسها مشروعية لدى سكان مخيمات تندوف، ها هو الرجل يهرول للخارج، مرة أخرى، هرباأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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