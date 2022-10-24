افتتاحية
الدولة الاجتماعية
لا تراجع عن الطموح الوطني لتنفيذ الورش الكبير لدولة اجتماعية، منبثقة عن إرادة سياسية في تدارك أعطاب الماضي وسنواته العجاف، وتستند إلى مقتضيات الدستور، وتشكل جوهر النموذج التنموي الجديد. فمنذ خطابات جلالة الملك التي حددت التوجيهات والمعالم الكبرى ورسمت خارطة الطريق لما ينبغي أن يكون عليه المغربأكمل القراءة »
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