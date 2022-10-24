الصباح الفني
”الديفا” تجرب الأغاني الفكاهية
انتهت الفنانة سميرة سعيد من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان “يامي”، من كلمات أيمن بهجت وألحان بلال سرور في أول تعاون بينهما، إذ تجمعهما لأول مرة. وقالت سعيد إن الأغنية، ذات طابع كوميدي خفيف، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيلها أخيرا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. ونشرتأكمل القراءة »
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