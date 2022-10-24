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الصباح الفني

‭”‬الديفا‭” ‬تجرب‭ ‬الأغاني‭ ‬الفكاهية

منذ دقيقتين
‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
انتهت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بعنوان‭ “‬يامي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬أيمن‭ ‬بهجت‭ ‬وألحان‭ ‬بلال‭ ‬سرور‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعاون‭ ‬بينهما،‭ ‬إذ‭ ‬تجمعهما‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬ وقالت‭ ‬سعيد‭ ‬إن‭ ‬الأغنية،‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬كوميدي‭ ‬خفيف،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تسجيلها‭ ‬أخيرا‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬ ونشرت‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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