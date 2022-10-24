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الرياضة

جيار يبدأ تدريب “الواف” بتعادل

منذ دقيقتين
قاد شكيب جيار المدرب الجديد للوداد الفاسي فريقه إلى تعادل صعب بملعب الحسن الثاني، أمام ضيفه رجاء بني ملال بهدف لمثله لحساب الدورة السابعة من منافسات القسم الوطني الثاني. وتعاقد الوداد الفاسي مع جيار، الأسبوع الماضي، خلفا للمدرب السابق عبد العزيز السليماني، فيما تم الاحتفاظ بعبد الفتاحأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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