الرياضة
السريع يحسم قمة القسم الثاني
البكاري: الفوز مستحق وسنواصل التحسن حسم سريع وادي زم قمة الاتحاد الإسلامي الوجدي، بثلاثة أهداف لواحد، خلال المباراة التي أقيمت، أول أمس (السبت)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة السابعة من بطولة القسم الثاني. وحقق سريع وادي زم فوزين متتاليين في ظرف ثمانية أيام، على جمعية سلا، بهدفينأكمل القراءة »
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