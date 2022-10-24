الرياضة
خنيفرة يرتب أوراقه
فريق يعيش يهزم تمارة بعد تعادلين وهزيمتين حقق شباب أطلس خنيفرة فوزا صعبا بهدف لصفر أمام ضيفه وداد تمارة، أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي بمريرت لحساب الجولة السابعة من منافسات القسم الوطني الثاني، بعد سلسلة من النتائج السلبية امتدت لأربع مباريات حقق، فيها الفريق نقطتين، من تعادلينأكمل القراءة »
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