الصباح الفني
بويسرامن يقدم “همسات الصمت” في دبي
يواصل الفنان التشكيلي المغربي عبد الصمد بويسرامن، تقديم معرضه الفني الذي يحمل عنوان “همسات الصمت” بقاعة العرض “كلمات “في مدينة دبي الإماراتية إلى غاية 14 نونبر المقبل. المعرض الذي انطلق منتصف أكتوبر الجاري يقدم فيه الفنان الشاب لوحاته الصباغية وأعمالا إنشائية وأدائية.. وهي أعمال تسعى إلى استخلاصأكمل القراءة »
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