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الصباح الفني

بويسرامن‭ ‬يقدم‭ “‬همسات‭ ‬الصمت‭” ‬في‭ ‬دبي

منذ دقيقتين
من‭ ‬أعمال‭ ‬بويسرامن‭         (‬خاص‭)‬
يواصل‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬بويسرامن،‭ ‬تقديم‭ ‬معرضه‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬همسات‭ ‬الصمت‭” ‬بقاعة‭ ‬العرض‭ “‬كلمات‭ “‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬14‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭.‬ المعرض‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬الفنان‭ ‬الشاب‭ ‬لوحاته‭ ‬الصباغية‭ ‬وأعمالا‭ ‬إنشائية‭ ‬وأدائية‭.. ‬وهي‭ ‬أعمال‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استخلاص‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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