الرياضة
عبوب: واجهنا منافسا قويا
مدرب السوالم أشاد بلاعبيه أشاد زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، بأداء لاعبيه الذين حققوا تعادلا مهما أمام نهضة بركان، إذ طبقوا التعليمات التي أعطاها لهم. وقال «كانت الانتفاضة قوية في الشوط الثاني أمام خصم يتوفر على عناصر جيدة». وأضاف عبوب، في تصريح بعد المباراة، أن لاعبيه لمأكمل القراءة »
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