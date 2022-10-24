الرياضة
السوالم يعقد مأمورية بركان
الصهد يواصل التألق بهدف قاتل في مرمى الحمياني أخفق نهضة بركان في تحقيق فوزه الأول في البطولة، بقيادة عبد الحق بنشيخة، بتعادله أمام شباب السوالم، بهدف لمثله، خلال المباراة التي جرت، أول أمس (السبت)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب مؤجل الدورة السادسة من القسم الأول. وتلقى نهضة بركانأكمل القراءة »
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