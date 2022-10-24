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ودارت‭ ‬الأيام

منذ 8 دقائق
مرت‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوهم‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الترقب‭ ‬سيد‭ ‬الموقف بقلم‭ ‬الدكتور‭: ‬محمد‭ ‬الوادي دعونا‭ ‬نفتعل‭ ‬غباء‭ ‬مركبا‭ ‬ونقول‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يقال‭ ‬لنا‭ ‬سنوات‭ ‬الجمر‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬القهر‭: “‬قولوا‭ ‬العام‭ ‬زين‭”. ‬جملة‭ ‬حفظناها‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب‮…‬‭ ‬صنعها‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬أيام‭ ‬البصري‭ ‬وأشباهه‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭أكمل القراءة »

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