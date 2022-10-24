منبر
ودارت الأيام
مرت سنة على التخلص من الوهم ولا يزال الترقب سيد الموقف بقلم الدكتور: محمد الوادي دعونا نفتعل غباء مركبا ونقول كما كان يقال لنا سنوات الجمر وما بعدها من سنوات القهر: “قولوا العام زين”. جملة حفظناها عن ظهر قلب… صنعها الإعلام الرسمي أيام البصري وأشباهه حتى أصبحتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا