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الرياضة

غموض يلف وضعية البكاري بوادي زم

منذ دقيقتين
المدرب قال إن صراعات هامشية ستعصف بالفريق أبدى محمد البكاري، مدرب سريع وادي زم، استغرابه من موقف بعض أعضاء الجامعة، الذي يطالبون برحيله، رغم تعاقده مع الشركة لموسم إضافي. وأكد البكاري، في اتصال هاتفي مع ل”الصباح”، أن الصراعات الهامشية ستقضي على مستقبل الفريق، وقال” عقدي مع الشركة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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