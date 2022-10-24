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حتى‭ ‬الجراد‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬من‭ ‬ترهات‭ “‬الكابرانات‭”!‬

منذ 8 دقائق
الجزائر تراهن على الأوهام والأكاذيب (أرشيف)
حكام‭ ‬قصر‭ ‬المرادية‭ ‬يدقون‭ ‬إسفين‭ ‬الحقد‭ ‬والكراهية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬المغربي‭ ‬والجزائري‭ ‬ من‭ ‬المؤلم‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬إصرار‭ ‬حكام‭ ‬العسكر‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المرادية‭ ‬بالجزائر،‭ ‬الذين‭ ‬أطلق‭ ‬عليهم‭ ‬حرائر‭ ‬وأحرار‭ ‬الحراك‭ ‬الجزائري‭ ‬اسم‭ “‬العصابة‭”‬،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬الحدود‭ ‬مغلقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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