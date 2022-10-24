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حتى الجراد لم يسلم من ترهات “الكابرانات”!
حكام قصر المرادية يدقون إسفين الحقد والكراهية بين الشعبين المغربي والجزائري من المؤلم جدا أن يستمر إصرار حكام العسكر في قصر المرادية بالجزائر، الذين أطلق عليهم حرائر وأحرار الحراك الجزائري اسم “العصابة”، ليس فقط على إبقاء الحدود مغلقة بين البلدين الشقيقين، وقطع العلاقات مع المغرب منأكمل القراءة »
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