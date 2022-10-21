الصباح الفني
“روتيني اليومي”… الجدل المستمر
عريضة “توقفوا عن تحويل التفاهات إلى نجوم” تجتاح “فيسبوك” يبدو أن الجدل الذي خلقته ظاهرة “روتيني اليومي”، سيتواصل إلى حين إيجاد حل نهائي لمنع نشر التفاهة والتبجح بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الشأن لأحد فيديوهات اليوتوبر “فتيحة”، التي اختارت تحقيق شهرة واسعة ولو عبر قنواتأكمل القراءة »
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