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مغربي يختطف حافلة بإسبانيا أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني، تمكنت، أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف شاب من جنسية مغربية يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق، لتورطه في اختطاف حافلة لنقل المسافرين واحتجاز ركابها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه، عمد إلىأكمل القراءة »
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