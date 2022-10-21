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الصباح الفني

جوائز‭ ‬الفيلم‭ ‬العربي‭ ‬بين‭ “‬فرحة‭” ‬و‭”‬بين‭ ‬الأمواج‭”‬

منذ 4 دقائق
ملصق‭ ‬الشريطين‭ ‬المتوجين‭        (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمهرجان‭ ‬نظمت‭ ‬بالبيضاء‭ ‬وترأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيمها‭ ‬خيري‭ ‬بشارة ملصق‭ ‬الشريطين‭ ‬المتوجين‭        (‬خاص‭)‬ احتكر‭ ‬الفيلمان‭ ‬الروائيان‭ “‬فرحة‭”‬،‭ ‬للمخرجة‭ ‬الأردنية‭ ‬دارين‭ ‬سلام،‭ ‬و‭”‬بين‭ ‬الأمواج‭” ‬للمخرج‭ ‬الهادي‭ ‬ولاد‭ ‬محند،‭ ‬جوائز‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البيضاء‭ ‬للفيلم‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعالياتها،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬ وكشفت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭أكمل القراءة »

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