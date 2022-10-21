الصباح الفني
جوائز الفيلم العربي بين “فرحة” و”بين الأمواج”
الدورة الثالثة للمهرجان نظمت بالبيضاء وترأس لجنة تحكيمها خيري بشارة ملصق الشريطين المتوجين (خاص) احتكر الفيلمان الروائيان “فرحة”، للمخرجة الأردنية دارين سلام، و”بين الأمواج” للمخرج الهادي ولاد محند، جوائز النسخة الثالثة من مهرجان البيضاء للفيلم العربي، التي اختتمت فعالياتها، الثلاثاء الماضي. وكشفت لجنة تحكيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا