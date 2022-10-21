أســــــرة
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مضاد يكون علاج ديدان البطن بالأدوية بتناول مضاد للطفيليات المعوية، وقد يحتاج المصاب إلى جرعة واحدة، كما قد يضطر إلى تناول الدواء لعدة أسابيع. بصل يستخدم منقوع شرائح البصل الطازج في قليل من الماء لمدة 12 ساعة لعلاج المرض، بعد أن يصفى ويشرب في الصباح، ويفضل أنأكمل القراءة »
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