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منذ 3 دقائق
‭‬مضاد يكون‭ ‬علاج‭ ‬ديدان‭ ‬البطن‭ ‬بالأدوية‭ ‬بتناول‭ ‬مضاد‭ ‬للطفيليات‭ ‬المعوية،‭ ‬وقد‭ ‬يحتاج‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬جرعة‭ ‬واحدة،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭.‬ ‭‬بصل يستخدم‭ ‬منقوع‭ ‬شرائح‭ ‬البصل‭ ‬الطازج‭ ‬في‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬لعلاج‭ ‬المرض،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يصفى‭ ‬ويشرب‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬ويفضل‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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