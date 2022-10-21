مجتمع
اختفاء أموال الشعيرالمدعم بالحسيمة
أفادت مصادر مطلعة، أن المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فتحت، أخيرا، تحقيقا داخليا حول اختفاء مبلغ 600 ألف درهم، من المديرية الإقليمية للاستشارة الفلاحية بالحسيمة. وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلاحين بإقليم الحسيمة، بادروا إلى التسجيل في البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه، وفقاأكمل القراءة »
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