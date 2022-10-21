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مجتمع

اختفاء‭ ‬أموال‭ ‬الشعيرالمدعم‭ ‬بالحسيمة

منذ 4 دقائق
أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستشارة‭ ‬الفلاحية‭ ‬بجهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة،‭ ‬فتحت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬تحقيقا‭ ‬داخليا‭ ‬حول‭ ‬اختفاء‭ ‬مبلغ‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬من‭ ‬المديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬للاستشارة‭ ‬الفلاحية‭ ‬بالحسيمة‭.‬ وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها،‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفلاحين‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬بادروا‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الاستعجالي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه،‭ ‬وفقا‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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