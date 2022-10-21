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أســــــرة

فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬من‭ ‬الأعراض

منذ 3 دقائق
جبراني‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تصيب‭ ‬الكبار‭ ‬أيضا‭ ‬وتدخل‭ ‬إلى‭ ‬الجسم‭ ‬بعد‭ ‬التعرض‭ ‬للتلوث كشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬كوثر‭ ‬جبراني،‭  ‬طبيبة‭ ‬عامة،‭ ‬بعض‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابة‭ ‬بديدان‭ ‬الأمعاء‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭”‬الحناش‭”. ‬وأوضحت‭ ‬جبراني‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬عادات‭ ‬خاطئة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭  ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الديدان‭ ‬إلى‭ ‬الأمعاء‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شرب‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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