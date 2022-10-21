أســــــرة
فقدان الشهية من الأعراض
جبراني قالت إنها تصيب الكبار أيضا وتدخل إلى الجسم بعد التعرض للتلوث كشفت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، بعض أسباب الإصابة بديدان الأمعاء أو ما يعرف بـ”الحناش”. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح”، أن عادات خاطئة يمكن أن تتسبب في دخول الديدان إلى الأمعاء من بينها شربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا