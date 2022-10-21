الصباح الفني
عدنان: مجتمعنا متشبع بأميته
كتب الأديب والشاعر والإعلامي ياسين عدنان تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “مجتمعُنا في الأصل ليس مجتمعاً قارئاً. كان متشبعاً بأمّيته مطمئناً إليها حتى قبل أن تطفو على السطح مواقعُ التواصل الاجتماعي وفيديوهات اليوتوب التي استثمرت في هذه الأمية.” وأضاف عدنان الذي اقتطع هذه التدوينة منأكمل القراءة »
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