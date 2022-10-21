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رشا في “غروب العيلة” كشفت الفنانة رشا مهدي عن تفاصيل مسلسلها الجديد “غروب العيلة” المكون من 15 حلقة، الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي، موضحة أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي حول عائلة ومختلف المواقف التي تواجه أفرادها. وتجسد رشا مهدي خلال الأحداث شخصية زوجة أحمد سعيد عبدأكمل القراءة »
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