أســــــرة
رقم:24 في المائة
هناك أكثر من 1.5 مليار نسمة، أو ما يعادل 24 في المائة من سكان العالم، مصابون بعدوى الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة في جميع أنحاء العالم. وتتوزع العدوى على نطاق واسع في المناطق المدارية وشبه المدارية، إذ تشهد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأمريكتان والصين وشرق آسيا أكبر عددأكمل القراءة »
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