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أســــــرة

رقم:24 ‭ ‬في‭ ‬المائة

منذ 3 دقائق
هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬نسمة،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم،‭ ‬مصابون‭ ‬بعدوى‭ ‬الديدان‭ ‬الطفيلية‭ ‬المنقولة‭ ‬بالتربة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتتوزع‭ ‬العدوى‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المدارية‭ ‬وشبه‭ ‬المدارية،‭ ‬إذ‭ ‬تشهد‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى‭ ‬والأمريكتان‭ ‬والصين‭ ‬وشرق‭ ‬آسيا‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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