الرياضة
جدران مدربا للخور
قال إنه سيعمل على تشريف الكرة الوطنية تعاقد الإطار الوطني هشام جدران، مع الخور القطري، لموسم قابل للتجديد. وعبر جدران عن سعادته بثقة مسؤولي الخور، أحد أكبر الأندية القطرية. وكشف جدران في اتصال هاتفي مع “الصباح”، “كنت أنتظر عرضا محترما كهذا، بالنظر إلى العمل الذي قدمته منذأكمل القراءة »
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