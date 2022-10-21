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تيط مليل… أكثر من مطار
كتاب يستعيد جوانب من تاريخ الطيران بالمغرب منظر من فوق لمطار تيط مليل (خاص) الراحل فريد بناني (يسارا) رفقة زملائه (خاص) استعراض للمظليين (خاص) صدر حديثا كتاب جديد بعنوان “تيط مليل.. أكثر من مطار” عبارة عن تأليف مشترك بين رضا بناني ومحمد فريجي، وهو الكتاب الذيأكمل القراءة »
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