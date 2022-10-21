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خاص

تيط‭ ‬مليل‭… ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مطار

منذ دقيقتين
كتاب‭ ‬يستعيد‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الطيران‭ ‬بالمغرب‭ ‬ منظر من فوق لمطار تيط مليل (خاص) الراحل فريد بناني (يسارا) رفقة زملائه (خاص) استعراض للمظليين (خاص) صدر‭ ‬حديثا‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ “‬تيط‭ ‬مليل‭.. ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مطار‭” ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تأليف‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬رضا‭ ‬بناني‭ ‬ومحمد‭ ‬فريجي،‭ ‬وهو‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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