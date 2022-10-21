الرياضة
أربعة حكام في عصبة الأبطال النسوية
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» أربعة حكام مغاربة لقيادة عصبة الأبطال النسوية، بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر الجاري و13 نونبر المقبل. واختارت «كاف» فاطمة الزهراء العجاني حكمة رئيسية بمساعدة إحسان النواجلي، فيما سيتولى سمير الكزاز وزكرياء برينسي مهمة الإشراف على تقنية الحكم المساعدأكمل القراءة »
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