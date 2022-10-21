مجتمع
احتجاج تلاميذ بسبب النقل المدرسي
خرج، صباح الاثنين الماضي، عشرات التلاميذ ممن يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية سيدي بوعفيف بإقليم الحسيمة، في مسيرة احتجاجية، انطلقت من ثانويتهم في اتجاه الطريق الوطنية رقم2، للمطالبة بتوفير خدمات النقل المدرسي لتلاميذ المؤسسة، خاصة الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المؤسسة سالفة الذكر. وتابعت أطوار هذهأكمل القراءة »
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