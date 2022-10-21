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مجتمع

احتجاج‭ ‬تلاميذ‭ ‬بسبب‭ ‬النقل‭ ‬المدرسي‭ ‬

منذ 3 دقائق
خرج،‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬عشرات‭ ‬التلاميذ‭ ‬ممن‭ ‬يتابعون‭ ‬دراستهم‭ ‬بالثانوية‭ ‬التأهيلية‭ ‬سيدي‭ ‬بوعفيف‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬احتجاجية،‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬ثانويتهم‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم2،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬المدرسي‭ ‬لتلاميذ‭ ‬المؤسسة،‭ ‬خاصة‭ ‬الذين‭ ‬يقطنون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭. ‬ وتابعت‭ ‬أطوار‭ ‬هذه‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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