الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “أن نعيش الحياة معناه أن نعيش تأويلنا للحياة”. راوية كتبت الممثلة فاطمة هراندي (راوية) تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “لم أعد اهتم بأن اكون شيئا بالنسبة إلى أحد”. زينون كتبت الفنانة سلوى زينون على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلةأكمل القراءة »
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