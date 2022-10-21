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الصباح الفني

قالوا

منذ 7 دقائق
سلوى زينون (خاص)
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬الحياة‭ ‬معناه‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬تأويلنا‭ ‬للحياة‭”.‬ راوية كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬هراندي‭ (‬راوية‭) ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭  “‬لم‭ ‬أعد‭ ‬اهتم‭ ‬بأن‭ ‬اكون‭ ‬شيئا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭”.‬ زينون كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سلوى‭ ‬زينون‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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