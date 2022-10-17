الصباح السياسي
قصوري: خطاب المسؤولية والحزم
ادريس قصوري المحلل السياسي أكد أن إشكالية الماء وتشجيع الاستثمار يشكلان أولوية قصوى أكد الباحث إدريس قصوري، المحلل السياسي أن الخطاب الملكي ليوم14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يعتبر خطاب المسؤولية السياسية والمسؤولية الاجتماعية معا، موضحا أنه حمل البرلمان مسؤولية القيام بدوره الدستوري التشريعي الموضوعي والشفافأكمل القراءة »
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