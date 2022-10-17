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الصباح السياسي

‭‬قصوري‭: ‬خطاب‭ ‬المسؤولية‭ ‬والحزم

منذ 3 دقائق
جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬البرلمان‭    (‬ماب‭)‬
ادريس قصوري المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إشكالية‭ ‬الماء‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬يشكلان‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى أكد‭ ‬الباحث‭ ‬إدريس‭ ‬قصوري،‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬ليوم14‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬التشريعية‭ ‬للبرلمان‭ ‬يعتبر‭ ‬خطاب‭ ‬المسؤولية‭ ‬السياسية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬معا،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬حمل‭ ‬البرلمان‭ ‬مسؤولية‭ ‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬الدستوري‭ ‬التشريعي‭ ‬الموضوعي‭ ‬والشفاف‭أكمل القراءة »

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