الصباح الفني
قالوا
الصيباري كتبت الروائية والناقدة أمينة الصيباري تدوينة جاء فيها “الذاهبون للحرب، يؤمنون باحتمال رجوعهم يوما ما سالمين، الذاهبون للحب يدركون أنهم في كل الاحتمالات هالكون”. أبو هلالة غرد الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة على “تويتر” قائلا “للعثور على أفكار جديدة، اقرأ الكتب القديمة. فما يكتشفه أثري منأكمل القراءة »
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