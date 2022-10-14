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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الصيباري كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬والناقدة‭ ‬أمينة‭ ‬الصيباري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الذاهبون‭ ‬للحرب،‭ ‬يؤمنون‭ ‬باحتمال‭ ‬رجوعهم‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬سالمين،‭ ‬الذاهبون‭ ‬للحب‭ ‬يدركون‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬هالكون‭”.‬ أبو‭ ‬هلالة غرد‭ ‬الإعلامي‭ ‬الأردني‭ ‬ياسر‭ ‬أبو‭ ‬هلالة‭ ‬على‭ “‬تويتر‭” ‬قائلا‭ “‬للعثور‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة،‭ ‬اقرأ‭ ‬الكتب‭ ‬القديمة‭. ‬فما‭ ‬يكتشفه‭ ‬أثري‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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