خاص
”الشعبة السعيدة”… من الجنة إلى “البهدلة”
إهمال واضح للمعلمة التاريخية منتجع الفرنسي «بانيو» الذي عشق مكناس في حاجة للإنقاذ بالأمس كان منتجع بانيو أو ما يعرف ب”الشعبة السعيدة” واحدا من أكثر المواقع الساحرة التي تزخر بها العاصمة الإسماعيلية آنذاك، تبعد عن أقرب نقطة من المدينة بأربعة كيلومترات فقط في الطريق الوطنية المؤدية للرباط، وتقعأكمل القراءة »
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