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خاص

‭”‬الشعبة‭ ‬السعيدة‭”… ‬من‭ ‬الجنة‭ ‬إلى‭ “‬البهدلة‭”‬

منذ 19 ثانية
"الشعبة السعيدة" في زمن "بانيو"
إهمال واضح للمعلمة التاريخية منتجع‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬بانيو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عشق‭ ‬مكناس‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للإنقاذ بالأمس‭ ‬كان‭ ‬منتجع‭ ‬بانيو‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬ب‭”‬الشعبة‭ ‬السعيدة‭” ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬الساحرة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬آنذاك،‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بأربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤدية‭ ‬للرباط،‭ ‬وتقع‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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